İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek olan “Medicana Hastanesi Koşusu” nedeniyle saat 08.30'dan etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Çetin Emeç Bulvarı (Caddebostan İskele Sokak Kavşağından Kasadar Sokak Kavşağına kadar olan kısın ve bu güzergâha çıkan ara sokaklar)".

Sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar ise şöyle: "Sürücülerin Caddebostan İskele Sokak üzerinden Bağdat Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu) ve D-100 güzergâhına çıkan yollar."