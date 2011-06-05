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Yaşam

İSTANBUL'DA YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK  İSTANBUL (A.A)

05 Haziran 2011 02:11

-İSTANBUL'DA YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK  İSTANBUL (A.A) - 04.06.2011 - İstanbul'da yarın yapılacak açık hava etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın Topkapı Kaleiçi mevkisinde yapılacak miting dolayısıyla Topkapı ve Sulukule caddeleri ile Bican Bağcıoğlu Yokuşu ve bu caddelere çıkan ara sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.  Kapatılacak yollara alternatif olarak, Millet Caddesinden Topkapı Caddesi istikametine giden yolun Cevizlibağ istikametine, Sulukule Caddesi üzeri sur dibinden Kaleiçi istikametine olan akışın Vatan Caddesi Aksaray istikametine, Orduevi ışıklardan gelip Bican Bağcıoğlu Yokuşu'nu takiben Kaleiçi Meydanı'na giden akışın Tatlıpınar Caddesi istikametine yönlendirileceği kaydedildi.  Açıklamada, aynı gün ''Olimpik Gün Yürüyüşü'' etkinliği nedeniyle saat 10.30'dan itibaren Sahil Kennedy Caddesi üzeri ve Çatladıkapı ile Sarayburnu arası, Gülhane üst kapı ile tramvay yolu, Sultanahmet Meydanı, Türbe Kavşağı arası, Marmara Rektörlük önünden Çatladıkapı'ya iniş ve Ragıp Gümüşpala sobacılar önünden Sirkeci Sarayburnu istikametine giden yolların trafiğe kapalı olacağı aktarıldı.  Bu yollara alternatif olarak, Kumkapı ışıklardan dönüp Yenikapı'dan Ordu Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Galata'dan gelişlerde Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı Köprü istikameti, Sirkeci ve vapur çıkışlarında ise Galata Köprüsü istikametinin kullanılabileceği bildirildi.  Emniyetin açıklamasında, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak bisiklet gezisi nedeniyle de yine aynı gün saat 10.00'dan itibaren Boğaziçi Köprüsü Güney Yol en sağ şeridin, bisikletçilerin geçişi sona erinceye kadar trafiğe kapatılacağı kaydedildi. 

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