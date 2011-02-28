-İSTANBUL'DA YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eski başbakanlardan Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yarın yapılacak cenaze töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Camisindeki öğle namazının ardından yapılacak olan cenaze töreni nedeniyle 10. Yıl Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Halıcılar Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bu yollara çıkan diğer cadde ve sokaklar, saat 07.00'den itibaren kapatılacak. Sürücüler tören bitene kadar trafiğe kapatılacak yollara alternatif olarak Sahil Yolu–Kennedy Caddesi, Galata Köprüsü, Karaköy, Dolmabahçe, Barbaros Bulvarı, D-100 Kuzey ve Güney Yol, Sahil Balat Caddesi, Atatürk Bulvarı–Unkapanı Köprüsü, Tarlabaşı, Millet Caddesi, Hal ve Haliç yolu, TEM Otoyolu'nu kullanabilecek.