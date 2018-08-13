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Yaşam

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe ile Benfica maçı yarın saat 21.00'de Ülker Stadı'nda

13 Ağustos 2018 17:30

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 21.00'de Ülker Stadı'nda, Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Buna göre, yarın saat 17.00'den itibaren müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi'nin Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısmı ile Kördere Sokağı trafiğe kapatılacak.

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