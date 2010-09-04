-İSTANBUL'DA YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - İstanbul'un Kazlıçeşme ve Çağlayan meydanlarında yarın yapılacak açık hava toplantıları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AK Parti tarafından Kazlıçeşme Meydanı'nda düzenlenecek miting nedeniyle yarın saat 12.00'den itibaren etkinlik bitimine kadar 10. Yıl Caddesi, Zeytinburnu varyanttan Zeytinburnu'na giriş, Taşhanlar varyanttan Zeytinburnu Abay Caddesi girişi, Zeytinburnu Önleyici Hizmetler Ekipler Amirliği önünden geçen Abaya Caddesi ve Zakir Başı Sokak, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi önü, Balıklı Rum Hastanesi önü ve Kazlıçeşme pazar önü trafiğe kapalı olacak. Sürücüler, bu yollara alternatif olarak Emine Erkul Caddesi ve Emine Erkul Caddesi'nden E-5'e katılım, Yenikapı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı, Vatan Caddesi ve Millet Caddesi'ne katılım, Topkapı'dan E-5 güney-kuzey yönlerine gidebilecek. Bu arada, Çağlayan Meydanı'nda ''Ezilenlerin Sosyalist Partisi'' tarafından düzenlenecek miting nedeniyle de saat 13.00'ten itibaren toplantı sona erinceye kadar Piyalepaşa Bulvarı meydan tarafı, Memorial köprü ve Çağlayan arası, Okmeydanı'ndan gelip Çağlayan Piyalepaşa'ya katılım, Vatan Caddesi'nden Çağlayan Meydan'a çıkış, Kağıthane Caddesi ile Çağlayan Meydan'a çıkan kısmı Gelin sokak ile Çağlayan Meydan arası, Abide Hürriyet Caddesi'nin İzzetpaşa Caddesi ile Çağlayan Meydan arası trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollara alternatif olarak Kasımpaşa'dan Çağlayan yönüne gidecek sürücüler Okmeydanı ve Kağıthane istikameti, Okmeydanı'ndan Piyalepaşa yönüne gidecekler Haliç Hasköy istikameti, D-100'den Çağlayan Piyalepaşa Bulvarı'na gidecekler Okmeydanı-Sütlüce-Çeliktepe istikameti, Mecidiyeköy'den Çağlayan yönüne gidecekler E-5 veya Şişli yönüne, Şişli'den Çağlayan yönüne gidecekler E-5 ten Mecidiyeköy-Kuştepe-Dereyolu istikameti, Okmeydanı'ndan Mecidiyeköy'e gidecekler E-5 istikameti, TEM ve Okmeydanı'ndan Şişli istikametine gidecekler Haliç veya Mecidiyeköy istikametini kullanabilecek.