T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı

“Polis Halk Yürüyüşü” nedeniyle yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

03 Nisan 2010 03:00

T24- Türk Polis Teşkilatı'nın 165. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek “Polis Halk Yürüyüşü” nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.


İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'de Beyoğlu Tünel'den başlayıp İstiklal Caddesi'nden geçilerek Taksim Meydanı'nda sona erecek olan “Polis Halk Yürüyüşü” dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

-Şişhane Işıklar, Şişhane Meydan, Beyoğlu Belediyesi önü, İlk Belediye Caddesi başı, Galip Dede girişi, Asmalı Mescit Sokağı, Postacı Balyoz Sokak, Nuri Ziya Sokak, Acara Sokak, Galatasaray Meydan, Balo Sokak, Yeşilçam Sokak, Atıf Yılmaz Sokak, Mis Sokak, Bekar Sokak, Zambak Sokak, Taksim Caddesi ve Sıraselviler Cadde başı araçlara kapatılacak.


-Şişhane'den Tarlabaşı istikameti iniş ve çıkıştaki araçlar Bankalar Caddesi'ne yönlendirilecek.


-Meşrutiyet Caddesi'nden gelen araçlar, Tünel istikametine gönderilmeyerek Beyoğlu Belediyesi önünden mecburi olarak Tarlabaşı iniş yolundan Şişhane istikametine verilecek.


-Boğazkesen Caddesi'nden gelen araçlar Galatasaray Lisesi önünden ters çevrilerek geldiği yöne gönderilecek.


-Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim Meydanı'na giriş kapalı olacağı için o bölgedeki hastanelere götürülecek olan acil hastaların mağdur olmaması ve bölgeye rahat bir şekilde gidebilmeleri için Tarlabaşı Bulvarı'ndan Zambak Sokak ya da Tophane tarafından gelenlerin Defterdar Yokuşu'nu kullanması gerekecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24