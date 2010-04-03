İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı

T24- Türk Polis Teşkilatı'nın 165. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek “Polis Halk Yürüyüşü” nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.





İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'de Beyoğlu Tünel'den başlayıp İstiklal Caddesi'nden geçilerek Taksim Meydanı'nda sona erecek olan “Polis Halk Yürüyüşü” dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:



-Şişhane Işıklar, Şişhane Meydan, Beyoğlu Belediyesi önü, İlk Belediye Caddesi başı, Galip Dede girişi, Asmalı Mescit Sokağı, Postacı Balyoz Sokak, Nuri Ziya Sokak, Acara Sokak, Galatasaray Meydan, Balo Sokak, Yeşilçam Sokak, Atıf Yılmaz Sokak, Mis Sokak, Bekar Sokak, Zambak Sokak, Taksim Caddesi ve Sıraselviler Cadde başı araçlara kapatılacak.





-Şişhane'den Tarlabaşı istikameti iniş ve çıkıştaki araçlar Bankalar Caddesi'ne yönlendirilecek.





-Meşrutiyet Caddesi'nden gelen araçlar, Tünel istikametine gönderilmeyerek Beyoğlu Belediyesi önünden mecburi olarak Tarlabaşı iniş yolundan Şişhane istikametine verilecek.





-Boğazkesen Caddesi'nden gelen araçlar Galatasaray Lisesi önünden ters çevrilerek geldiği yöne gönderilecek.





-Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim Meydanı'na giriş kapalı olacağı için o bölgedeki hastanelere götürülecek olan acil hastaların mağdur olmaması ve bölgeye rahat bir şekilde gidebilmeleri için Tarlabaşı Bulvarı'ndan Zambak Sokak ya da Tophane tarafından gelenlerin Defterdar Yokuşu'nu kullanması gerekecek.