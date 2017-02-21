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Çevre

İstanbul'da yapılması planlanan baraj projeleriyle, 600 yıllık köyler sular altında kalacak

Evlerinden, tarlalarından kopmak istemeyen köylüler projenin iptal edilmesini istiyor

21 Şubat 2017 15:08

İstanbul’un su sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla Şile’de yaklaşık 50 yıldır yapılması planlanan Sungurlu ve Osmangazi barajlarının bu yıl içerisinde inşaatına başlanması öngörülüyor. 3 yılda bitmesi planlanan barajlardan Sungurlu Barajı’nın yıllık 115.1 milyon metreküp, Osmangazi Barajı’nın ise 185 milyon metreküp içme suyu sağlayacağı tahmin ediliyor.

Milliyet'ten Burak Dursun'un haberine göre, yaklaşık 600 yıllık bir tarihe sahip olan Şile köylerinin baraj projesiyle sular altında kalacak olması vatandaşları da düşündürüyor. Yıllarca oturdukları evlerinden, tarlalarından kopmak istemeyen köylüler projenin iptal edilmesini istiyor.

Baraj altında kalacak mahalle ve köylere bilgilendirme yazısı gönderen Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü, Osmangazi Barajı’nın 2017’de ihalesinin yapılacağı bu sene içerisinde de inşaatına başlanacağı duyurdu. Barajın hayata geçmesiyle birlikte  Çataklı, Gökmaslı, Göksu, Soğullu Köyleri yerleşim yerlerinin göl alanı olacağı ve Hacıllı köyü yerleşim yerinin ise mutlak koruma alanı kalmak suretiyle projeden etkileneceği açıklandı. 2010 yılı verilerine göre; Çataklı 239, Gökmaslı 184, Göksu 260, Soğullu 200, Hacıllı 270 civarında nüfusa sahip olduğu belirtiliyor.

Köyler için 5543 Sayılı iskân Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre; bilgilendirme toplantısı, etkilenen nüfus için hak sahiplerinin belirlenmesi, yeni yerleşim yeri seçimi gibi gerekli çalışmaların başlanmasını gerektiği ifade ediliyor. 

Yıllardır bu alana baraj yapılmasının konuşulduğunu söyleyen Çataklı köyü muhtarı Kasım Ünal, “Uygun bir yere taşınacağımız söyleniyor ama neresi olduğunu bilmiyoruz. Burada yaşayan hiçkimse bu projeye olumlu bakmıyor” dedi. Göksu Köyü Muhtarı Ahmet Yılmaz, “Burada insanlar tarlalar, bahçeler sayesinde geçiniyor. Gitmek istemiyoruz ama sesimizi duyuramıyoruz” diye konuştu.

"Dedemin mezarı da barajdan etkilenecek"

Milliyet’e konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ise şunları söyledi: 

“Bu daha çok Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın tasarrufunda bir konu. Bakanlar Kurulu kararı ve nihayetinde yatırım programına alınması gibi bir süreç başladı. Bakanlıkla görüşüyoruz. Sürecin köylüyü mağdur etmemesi anlamında tarafız. Biz bu barajın yapılmadan alternatif bir çözüm üretilebilecekse, yapılmamasından yanayız. mağdur etmemesi anlamında tarafız. Ben de bölge insanıyım. Dedemin mezarı da Göksu köyünde. Burası da muhtemelen baraj altında kalacak bölgeler arasında.”

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