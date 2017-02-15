İstanbul'da yapılacak olan Hukuk Felsefesi Kongresi 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi!

Uluslararası Hukuk Felsefecileri Birliği’nin (IVR) Temmuz ayında İstanbul’da yapmayı planladığı dünya kongresi güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. IVR’nin iptal kararı, kurumun Türkiye ısrarına rağmen oy çokluğuyla alındı.

Kongre ‘barış’ temasıyla, 16-21 Temmuz arasında Maltepe Üniversitesi’nde yapılacaktı. İnternet sitesi bile hazır olan kongrenin tüm planı yapılmıştı. Katılımcıların hangi otellerde kalacağı, İstanbul’da nereleri gezeceği belliydi. Hatta Kongre sonrasında Kapadokya ve Efes olmak üzere iki tur seçeneği de sunulmuştu.

“Koşullar imkânsız kıldı”

Ancak birliğin başkanı Mortimer Sellers’ın imzasıyla yapılan iptal açıklamasında şöyle denildi:

“Koşulların, 2017 Dünya Kongresi’ni önceden planlandığı gibi İstanbul’da düzenlenmesini imkânsız kıldığını söylemekten ötürü üzgünüm… Bu karara yol açan endişeleri tamamen anlamak ve paylaşmakla birlikte, Kongre’nin yerini değiştirme ihtiyacından ötürü pişmanım.”