İstanbul'da yaklaşık bir milyon TL değerinde korsan kitap ele geçirildi

İstanbul Sultangazi'de bir depoya yapılan baskında 60 bin adet korsan kitap ele geçirildi. Kitapların basım yapıldığı matbaaya da el konuldu. Kitapların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi.

Cebeci Mahallesi 2559 Sokak üzerinde bulunan bir depoya baskın yapan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, burada yaklaşık 60 bin adet korsan kitap ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık bir milyon TL olan kitaplara el konuldu. Araştırmalarını sürdüren ekipler, kitapların yakın bölgede bulunan bir matbaada basıldığını belirledi. Söz konusu matbaaya da baskın yapan ekipler, buradaki makinelere de el koydu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.