İstanbul'da yağmur//Ek fotoğraflarla

İhsan DÖRTKARDEŞ/İstanbul,(DHA)

DENİZDEKİ DURUM

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul’da beklenen yağmur denizde de etkili oldu. Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu’nun yanı sıra Topkapı’dan Yenikapı, Eminönü’ne kadar uzanan sahil şeridinde etkili olan sağanak yağmur, denizde de etkili oldu. Denize açılan tekneler şiddetli yağmur ve yüksek dalgaların arasında yol almaya çalıştı.



BAZI KESİMLERE YAĞIŞ DÜŞMEDİ

İstanbul’un birçok kesiminde etkili olan yağışa rağmen, hiç yağış düşmeyen yerler de oldu. Emirgan ve çevresinde hiç yağış görülmezken, sahil balık avlayanlar sıcak havanın etkisiyle dolaşanlar ve evlilik fotoğrafları çektiren gelin ve damatlarla doldu.

(FOTOĞRAFLI)

