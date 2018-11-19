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İstanbul'da yağmurdan büyüleyici görüntüler

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da bugün aralıklarla sağanak yağış görüldü

19 Kasım 2018 21:45

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da bugün aralıklarla sağanak yağış görüldü. Akşamüzeri de etkisini gösteren yağmur, İstanbul Boğazı\'nın siluetini değiştirirken, kartpostallık görüntülere de sahne oldu.
İstanbul\'da dün olduğu gibi bugün de sağanak yağış etkili oldu. Aralıklarla görülen yağmur, akşamüzeri İstanbul Boğazı\'nın çevresinde etkisini gösterirken, yağmur ve bulutlar şehrin siluetini değiştirdi. Yağmur damlaları arasında Boğaz semalarında uçuşan martılar ise ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

(FOTOĞRAF)

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