İstanbul'da yağmur etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağış başladı. Orta şiddetteki yağışların ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla devam eden sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağış saat 05.00 sıralarında etkili olmaya başladı.

Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ve Esenler'de yağış etkili olurken, yollarda oluşan su birikintileri yüzünden araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Sabahın ilk saatlerinde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığındı.

Bazı vatandaşların yağışa karşı hazırlıklı olduğu ve şemsiyelerle yağmurdan korunduğu gözlendi.

Orta şiddetteki yağışların ilerleyen saatlerde etkili olması bekleniyor.