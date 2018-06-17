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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

  Ersan SAN-Özgür EREN-Hakan KAYA-İstanbul,(DHA) İSTANBUL'DA yağmur etkili oluyor

17 Haziran 2018 15:41

 

Ersan SAN-Özgür EREN-Hakan KAYA-İstanbul,(DHA)
İSTANBUL\'DA yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmur nedeniyle yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de sağnak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıda şöyle denilmişti: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul\'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

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