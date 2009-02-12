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Yaşam

İstanbul'da yağmur çilesi

İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak yağış sabah trafiği felç etti. Lodos nedeniyle İDO bazı dış hat seferleri iptal etti.

12 Şubat 2009 02:00

İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak yağış sabah trafiği felç etti. Lodos nedeniyle İDO bazı dış hat seferleri iptal etti.

Lodos ve yağışa dikkat

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) bazı dış hat seferleri iptal edildi. İDO'dan alınan bilgiye göre, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş, Kartal-Yalova ile Avcılar deniz otobüsü seferleri, şiddetli lodos nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Bu arada, Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

Öte yandan, sağanak yağış yüzünden yollarda oluşan su birikintileri, araç trafiğinin yavaşlamasına neden oldu.

İzmir’de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de şiddetli lodos nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Etkili lodos nedeniyle saat 07.00 itibariyle arabalı vapur seferleri, 08.25'den itibaren ise tüm vapur seferleri iptal edildi.

Seferlerin, hava şartlarının düzelmesinin ardından başlayabileceği kaydedildi.

Çanakkale’de lodos

Çanakkale'de etkili olan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arasındaki araba vapuru seferleri, geçici olarak durduruldu.

Yetkililer, Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu ve Gökçeada-Kabatepe arasındaki seferlerin normal olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

Lodosun etkisini azaltması halinde, Geyikli-Bozcaada seferlerinin yapılacağı ifade edildi.



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