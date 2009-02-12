İstanbul'da yağmur çilesi

İzmir’de vapur seferleri iptal edildi

Çanakkale’de lodos

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) bazı dış hat seferleri iptal edildi. İDO'dan alınan bilgiye göre, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş, Kartal-Yalova ile Avcılar deniz otobüsü seferleri, şiddetli lodos nedeniyle gerçekleştirilemedi.Bu arada, Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.Öte yandan, sağanak yağış yüzünden yollarda oluşan su birikintileri, araç trafiğinin yavaşlamasına neden oldu.İzmir'de şiddetli lodos nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.Etkili lodos nedeniyle saat 07.00 itibariyle arabalı vapur seferleri, 08.25'den itibaren ise tüm vapur seferleri iptal edildi.Seferlerin, hava şartlarının düzelmesinin ardından başlayabileceği kaydedildi.Çanakkale'de etkili olan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arasındaki araba vapuru seferleri, geçici olarak durduruldu.Yetkililer, Çanakkale-Eceabat, Lapseki-Gelibolu ve Gökçeada-Kabatepe arasındaki seferlerin normal olarak sürdürüldüğünü kaydetti.Lodosun etkisini azaltması halinde, Geyikli-Bozcaada seferlerinin yapılacağı ifade edildi.