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Yaşam

İstanbul'da yağmur bekleniyor

"Bölgedeki sıcaklıklarda önemli değişiklik yaşanmayacak"

Fotoğraf: Merve Bavra

19 Ocak 2019 13:50

Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde hafif yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli değişiklik yaşanmayacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batı kesimleri ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Bölgede yer yer sis ve pus beklenirken, rüzgârın güney ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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