İstanbul'da yağış kazaları getirdi

T24 - İstanbul'u sabah saatlerinde etkisi altına alan yağışlı hava trafik kazalarını da beraberinde getirdi. D-100 karayolu ve TEM bağlantı yolunda meydana gelen 2 ayrı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



D-100 karayolu Maltepe Küçükyalı mevkiindeki kaza, saat 05.30 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir minibüs ile kamyonet maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.



Bu sırada kazanın meydana geldiği yerde dönmeye çalışan başka bir kamyonetin sürücüsü Osman Kesici, kayganlaşan yol nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan minibüse çarptı.



Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Kesici araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu Kesici'yi sıkıştığı yerden kurtararak araçtan çıkardı.



Kazada ağır yaralanan Kesici, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesici'nin, kopma tehlikesi ile karşı karşıya olan bacağının dikilmesi için ameliyata alındığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolu, uzun süre trafiğe kapandı.

TIR bariyerlere çarptı: 1 yaralı



Diğer kaza, saat 05.30 sıralarında TEM bağlantı yolu Aksaray istikametinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, 34 FZD 33 plakalı TIR, sürücüsü Engin Özcan'ın yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önündeki iki araca, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı.



TIR'ın yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra durabildiği kazada yaralanan sürücü Özcan'a ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Özcan'ı ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Tedavi altına alınan Özcan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, kaza sonucu TIR'ın yakıt deposundan akan akaryakatın karayoluna sızması nedeniyle yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.



