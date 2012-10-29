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Yaşam

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

Üsküdar ve Kadıköy çıkışlı seferlerinin büyük çoğunluğu akşam 18.00'den itibaren iptal edildi

29 Ekim 2012 17:42

İstanbul'da bu akşam yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gereği Şehir Hatları Vapurları'nın bazı seferleri akşam saatlerinde iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi akşam 19.30'da başlayacak büyük bir havai fişek gösterisi için hazırlık yapıyor. Bu nedenle şehir hatlarının Üsküdar ve Kadıköy çıkışlı seferlerinin büyük çoğunluğu akşam 18.00'den itibaren iptal edildi.

Büyükada'ya yapılacak seferler de Karaköy'den hareket edecek ve yine Karaköy'e dönecek. Kabataş İskelesi belli bir saatten sonra kullanılmayacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bilgiye göre akşam kutlamalarda 16 ayrı noktadan 20 tonluk, toplam 48 bini aşan havai fişek atışı yapılacak ve istanbul boğazı'nda 250 metreye kadar yükselecek.

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