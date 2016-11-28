İstanbul’da vahşet: Sokak köpeği, derisi yüzülerek öldürüldü!

İstanbul Tuzla Sahili’nde sokak hayvanlarını beslemeye çıkan hayvan severler tarafından derisi yüzülerek öldürülmüş bir köpek bulundu.

Derisi yüzülmüş ve kafası kayalıklara sokulmuş halde bir köpek cesedi ile karşılaşan hayvan dostları büyük bir üzüntü yaşadı.

Vücudundaki izlerden işkenceye maruz kaldığı tahmin edilen köpek, hayvan dostlarının uzun uğraşlarına rağmen sıkıştığı kayalıktan çıkartılamadı.

Tuzla halkının tüm şikâyetlerine rağmen, aylardır elektrik direkleri yanmayan Tuzla Sahili’nde geçen ayda bir kedinin kafası kesilerek öldürülmüştü.