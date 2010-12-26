İstanbul'da 'uzay taksi' dönemi başlıyor

T24 - İstanbul ulaşımında önemli yer tutan taksilere yeni düzenleme geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planladığı “Uzay Taksi” projesi ile İstanbul’da taksilere yeni standartlar getirecek, “taksi kokartı” bulunmayan sürücüler direksiyon başına geçemeyecek. Taksi şoförü aracını çalıştırabilmek için önce kartını okutmak zorunda kalacak.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Yayın Koordinatörü Fikret Ercan, Pazarlama Grup Başkanı Tijen Mergen, Pazarlama ve Satış Yönetimi Koordinatörü Bora Özyiğit, İstihbarat Müdürü Celal Korkut Sütlüce’deki Proje Merkezi’nde ağırlayan Topbaş, İstanbul için hazırladığı yeni projelerini anlattı.



Koltuk arkasına ekran

İlk olarak alt yapısı tamamen hazırlanmış olan taksi projesini uygulamaya geçirmeyi planlayan Topbaş, taksileri yakın takibe alıp, aracın içini, hangi güzergâhı kullandıklarını tek merkezden görebileceklerini söyledi. Topbaş, “Bundan böyle taksici akşama kadar kahvede oturup, yanındakine ‘Ben okey oynuyorum, al şu anahtarı kalk git’ diyemeyecek. Parmak izi okutma sistemiyle, kaç plakalı taksiyi kim kullanıyor diye merkezden görebileceğiz” dedi. Yeni sistemde, aracın içinde güvenlik sistemleri de olacağını belirten Topbaş, bu konuda şu bilgileri verdi: “Merkezden takip edilebilen araçta, arka koltukta oturan yolcuların güvenliği açısından da, ön koltukların arkasına ekran konulacak. İstanbullular, bilgisayar ekranından istediği bilgiye ulaşabilecek, herhangi bir durumda, bir tuşa dokunduğu zaman merkezden görülebilecek.”



Caddelerin işgali bitecek

Bundan böyle taksicilerin cadde ve yol kenarlarında gelişigüzel trafiği işgal edemeyeceklerini, taksilerin belirli yerlerde depolanacağını vurgulayan Topbaş, bunu şöyle anlattı: “Merkez eksilen aracın yerine, yakındaki bir yerden fazlalık olan aracı devreye sokacak. Dönüşte, yakın olduğu bir yerde ihtiyaç olan aracın yerine başka yerde iş verecek. Böylelikle kimse işsiz kalmayacak. Aracın klimasına kadar standardı olacak. Amacımız kâr değil, güvenli, temiz olması.”



Kayıtdışı çalışma önlenecek

Uygulamanın İstanbul’a ‘kamu aracılığıyla dünyada uygulanacak ilk sistem’ olma prestiji getireceğine de dikkat çeken Topbaş, sistemin faydalarını şöyle sıraladı: “Taksiler tek elden yönetilip denetlenebilecek. Trafik yoğunluğu azalacak. Gürültü, emisyon gibi çevresel etkiler minimize edilecek. Kayıt dışı çalışma önlenecek. Vatandaş memnuniyeti artırılacak. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak. İstanbul’un marka değeri yükselecek. Güvenli seyahat hizmeti sağlanacak. Taksi plaka sahipleri ve sürücülerin geliri artacak.”



Taksi projesi neleri amaçlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılmış olan tüm ticari taksi plakalı araçlar, bir merkezi kontrol ve alt uygulama merkezinden izlenecek, yönlendirilecek, kontrol ve koordine edilecek.

Sürücü ve yolcu güvenliğinin artırılarak, müşteriyle sürücüyü en hızlı, ekonomik rota ile buluşturacak. Böylece zaman, yakıt kaybı ve bekleme sorunları ortadan kalkacak. Gereksiz trafik yoğunluğu oluşturulmayacak.

Araçlar belirlenen asgari özelliklere sahip olacak. Tüm üye araçlar belirlenecek esaslara uygun çalışacak. sistem, ‘Ticari Taksi Yönetim Merkezi’ tarafından işletilecek. İş kapsamında İstanbul genelinde gelecek tüm çağrıları değerlendirecek bir merkez kurulacak.



24 yıl önce Japonya’da gördüklerinden esinlendi

Kadir Topbaş, 1986 yılında Japonya’da Tokyo’da gördüğü bir uygulamadan esinlendiğini anlatırken, bunu şöyle aktardı: “Japonya’da takside baktım, at yarışı maç gibi bir şey anlatıyor. Taksiciye ‘Bu nedir’ diye sorduğumda, ‘Bizim bulunduğumuz merkezden müşteri alıp giderken, bir tane taksi eksilmiş oluyor. Merkez başka yerden gönderiyor’ dedi.



Günlük 250 km’lik yolun 3’te 1’i boş gezinme

İstanbul’da bir taksinin günde ortalama 250 kilometre yol katettiğini, bunun ayda 7 bin 500 kilometre ettiğini belirten Kadir Topbaş, ancak bunun 3’te 1’inin birinin boş gezinmeden kaynaklandığına dikkat çekti. Topbaş, “2 bin 500 kilometre boş gezinmenin yüzde 30’luk dilimini azalttığımızda, ülkenin elde edeceği kazanç oranı aylık 2,5- 3 milyon TL civarında olacak” dedi. Sistemin hazır olduğunu söyleyen Topbaş, “Taksiye bindiniz, oturuyorsunuz. Panik halinde dokunmatik olarak merkeze uyarı gönderebiliyorsunuz. Sistemle İstanbullular daha güvenli yolculuk yapacak” derken, ana arterlerdeki taksi ihtiyacı için de yeni düzenleme geleceğini söyledi.



Damalı özel taksiler daha pahalı olacak

Taksilerin sisteme dönüşümü için belli süre tanınacağını belirten Kadir Topbaş, daha lüks hizmet isteyen yolcular için “Damalı taksi” uygulaması başlatacaklarını açıkladı. Topbaş, bu uygulamayı şöyle anlattı:

Taksiciler, götürü vergiye tabi olduklarını, ÖTV yüzünden büyük araba alamadıklarından yakınıyor. Düşündüm ki, biz Londra Taksi gibi daha büyük hacimli arabalar tarifi yapalım.



Firmalar geldi, görüşmeler yaptık. Hacimli, güvenli araçlar tasarlayalım istedik.



Rekabetten dolayı ‘şu araç’ diyemiyoruz, ancak tanımını yapıyoruz. Bu işi bilen, kokartı ve kartı olan bu aracı kullandığı zaman, buna dama koyacağız.

Daha lüks hizmet verecek olan bu taksiler yüzde 20-25 daha pahalı olacak. 10 lira yerine 12 lira verin, bir rekabet oluşturalım. Ben de olsam beklerim, ‘Damalı olsun der, 2 lira daha veririm. Bu tip demokrasi ülkelerde bunu ancak ticari rekabetle çözebilirsiniz.

