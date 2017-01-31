T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda şüphelilerle polis arasında çatışma; 1 ölü, 1 yaralı

100 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi

31 Ocak 2017 09:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Dur ihtarına duymayan araçtan polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 80 adreste çalışma yapılırken 100 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Kerem Bengi'nin haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonuna katılan polisler şüpheli bir aracı durdurmak istedi. ’Dur’ ihtarına uymayan iki şüpheli araçla kaçmaya başladı.

Kovalama sırasında şüphelilerin polise ateş açması üzerine polis de şüphelilere ateşle karşılık verdi. Bir süre sonra aracın kurşun isabet eden tekerleklerinin patlaması sonucu araç durdu.

Çatışma araç durduktan sonra da devam ederken polisin açtığı ateş sonucu bir şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti, diğer şüpheli yaralandı. Yaralı şüpheli çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

ETİKETLER

İstanbul Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüGaziosmanpaşa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24