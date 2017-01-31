İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda şüphelilerle polis arasında çatışma; 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Dur ihtarına duymayan araçtan polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 80 adreste çalışma yapılırken 100 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Kerem Bengi'nin haberine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonuna katılan polisler şüpheli bir aracı durdurmak istedi. ’Dur’ ihtarına uymayan iki şüpheli araçla kaçmaya başladı.

Kovalama sırasında şüphelilerin polise ateş açması üzerine polis de şüphelilere ateşle karşılık verdi. Bir süre sonra aracın kurşun isabet eden tekerleklerinin patlaması sonucu araç durdu.

Çatışma araç durduktan sonra da devam ederken polisin açtığı ateş sonucu bir şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti, diğer şüpheli yaralandı. Yaralı şüpheli çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.