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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi

13 Aralık 2018 10:01

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı daha önce belirlenen adreslere girdi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında adreslerde arama yapıldı. O adreslerden birisi de Fatih oldu. 4 katlı bir binanın ikinci katına giren ekipler balkonda ve içeride arama yaptı. İstanbul genelinde yapıldığı belirtilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi. 
(FOTOĞRAF)

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