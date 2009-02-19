İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Babası 25, kız kardeşi 4 yıldır uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan ve aynı suçtan 12 yıldır aranan Müzeyyen Özkurt yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarındaki hapis cezaları nedeniyle aranan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, "uyuşturucu satmak" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 12 yıldır aranan 35 yaşındaki Müzeyyen Özkurt'un peşine düştü.



Kendisine kiralık ev arayan Özkurt'un Bahçelievler'deki emlakçıları dolaştığı bilgisine ulaşan polis, Yayla Mahallesi Dolar Sokak'taki bir emlakçıya geldiği görülen Özkurt'u gözaltına aldı.



Şubede işlemleri yapılan Müzeyyen Özkurt'un babası Fevzi'nin 25, kız kardeşi Hatice Özkurt'un da 4 yıldır "uyuşturucu" suçundan cezaevinde olduğu belirlendi.



Başka bir çalışma kapsamında, 57 ayrı karşılıksız çek olayına ilişkin 10 yıldır aranan 53 yaşındaki Murat Direnoğlu da Kadıköy'de yakalandı. Yine 15 ayrı karşılıksız çek olayından dolayı hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdar Günay (36) Üsküdar'da gözaltına alındı.



Bu kişiler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili adliyelere gönderildi.



(AA)

