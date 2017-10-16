İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı 2 ayrı operasyonda 102 kilo \'skunk\', 118 kilo eroin ve 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü Başakşehir ve Küçükçekmece\'de bulunan 2 adrese baskın düzenledi.



VİLLADA BULAŞIK MAKİNASINDA SKUNK

Başakşehir\'de bir villada yapılan operasyonda polis ekipleri belirlediği 2 şüpheliyi otomobille villanın önüne geldiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler şüphelilerin kullandığı otomobilde yaptığı aramalarda 118 kilo eroin ile 3 tabanca ele geçirdi. Şüphelilerin kullandığı villada da arama yapan ekipler bulaşık makinasının içinde 102 kilo \'skunk\' adlı uyuşturucu buldu.



İŞ MAKİNESİ ARASINDA UYUTURUCU HAPLAR

Küçükçekmece\'de düzenlenen operasyonda da polis ekipleri yaklaşık 1 aydır takip ettiği şüphelilerin uyuşturucu maddeleri iş makineleri arasına sakladığını belirleyerek operasyon düzenledi. İş makineleri yardımıyla bir TIR\'dan indirilen iki CNC tezgahının tablaları arasına gizlenmiş 500 bin captagon hap ele geçirildi. Yapılan operasyonda 2 Suriye uyruklu, 2 Suudi Arabistan uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



OPERASYONLAR POLİS KAMERASINDA

Narkotik ekiplerinin villada ve iş makinelerinin arasındaki uyuşturucu maddeleri bulması, şüphelileri gözaltına alması polis kameraları tarafından görüntülendi. 2 operasyonda gözaltına alınan toplam 7 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 4\'ü yabancı uyruklu 5 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

Öte yandan uyuşturucu maddelerin fiyatının yaklaşık olarak 17 milyon lira olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin şüphelileri yakalaması

-Otomobilde bulunan uyuşturucu maddeler

-Otomobilde ele geçirilen tabancalar

-Bulaşık makinasının içinden çıkartılan uyuşturucu maddeler

-İş makinelerinin TIR\'dan indirilmesi

-CNC makinelerinin tablası arasına gizlenmiş haplar



(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar



