İstanbul’da uyuşturucu alarak araç kullanan 45 sürücü yakalandı

Ağustos ayında İstanbul'da uyuşturucu denetimi yapmaya başlayan trafik polisleri, son iki ayda 45 sürücünün uyuşturucu alarak araç kullandığını tespit etti. Polisin verdiği bilgilere göre uyuşturucu kullanarak direksiyon başına geçen 45 kişiden yedisi taksi, yedisi de minibüs şoförü.

Zaman gazetesinden Necip Salacan'ın haberine göre İstanbul’da denetim yapan polis, son 2 ay içinde 45 sürücünün uyuşturucu alarak direksiyon başına geçtiğini tespit etti. Ticari araç sürücüsü 18 kişiden yedisi şehir hatlarında çalışan minibüs, yedisi ticari taksi, dört tanesi ise kamyonet kullanırken yakalandı. Haklarında yasal işlem başlatılan kişilerin ehliyetlerine beş yıl süre ile el konuldu ve 3 bin 600 lira ceza kesildi.

Sürücülere yönelik uyuşturucu denetimini son derece memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden İstanbul Taksiciler Odası Genel Sekreteri Hüseyin Arslan, “Taksicilik bir hizmet sektörüdür. Dolayısıyla insana hizmet eden herkesin sorumluluklarını bilip ona göre davranması gerekir. Sürücülerin tespit edilip görevden uzaklaştırılmasından dolayı mutluyuz.” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos tarihinden bu yana pilot uygulama çerçevesinde İstanbul’un üç ayrı noktasında üç ayrı ekiple uyuşturucu denetimi yapıyor. Uyuşturucu denetimi uygulamasının trafik kazalarının ve ölümlerin azalmasına yönelik olduğunu ifade eden üst düzey bir emniyet yetkilisi, pilot uygulamadan beklenen sonucu almaları halinde cihaz sayısını artıracaklarını ve gerekirse her ekibe bir uyuşturucu kontrol cihazı verileceğini açıkladı. Özellikle ticari araç kullananların uyuşturucu madde kullanmasına dikkat çeken yetkili, yapılan tespitler sonucunda kesilen cezaların caydırıcı olacağını kaydediyor.