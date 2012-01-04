İstanbul'da usulsüzlük gerekçesiyle 50 akşam lisesi kapatıldı



T24 - İstanbul'da faaliyet gösteren 61 akşam lisesinin üçte biri çeşitli usulsüzlükler yapıldığı veya fiziki mekanların eksikliği gibi nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığınca tamamen kapatıldı. Kapatılan 19 lisenin yanı sıra, 31'ine de geçici kapatma cezası verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, akşam liselerinin, yaygın öğretim kapsamında örgün öğretim dışında özel öğretim kurumları tarafından açılan okullar olduğunu ve yaygın olarak İstanbul'da bulunduklarını ifade ederek, Türkiye genelindeki 75 civarındaki akşam lisesinin 61'inin İstanbul'da eğitim verdiğini söyledi.



Yıldız, bu okullarla ilgili gelen şikayetler ve ihbarların artması üzerine, yaklaşık bir yıl önce inceleme başlattıklarını ve 40 kişiyi de denetim için görevlendirdiğini belirtti.



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; akşam liselerinde öğrenci kontenjanları üzerinde kayıt yapıldığı, derse devam etmeyenlerin var gibi gösterildiği, kontenjanlarını aştıkları gibi konulardaki şikayetlerle ilgili olarak görevlendirdiği 40'a yakın kişinin aynı gün tüm akşam liselerinde denetimler yaptığını vurgulayan Yıldız, yapılan denetimler sonucunda bu okullarda sıkıntıların olduğu sonucuna varıldığını kaydetti.



Yıldız, denetim yapanların gözlemleri, bulguları ve ellerindeki verilerin, akşam liselerinde gerçekten yaygın olarak öğrencilerin sınıflarda bulunmadığı, ders yapılmadığı ve devamsızlık kaydı tutulmadığını gösterdiğini vurgulayarak, bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığından bu konuda müfettiş görevlendirilmesini talep ettiklerini bildirdi.





İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:



Son olarak Bakanlık müfettişleri tarafından yapılan teftişler sonucunda çok sayıda akşam lisesine kapatma cezası verildi. Birçok kurum kapatma cezası aldı, kısa süreli, uzun süreli hatta tamamen kapatmaya varıncaya kadar ağır cezalar aldılar. Bakanlık müfettişlerinin teftişleri sonucunda bahçesi bulunmadığı ve müstakil olmadığı için 13, kontenjanından fazla öğrenci kaydetmek, tekli yapması gerekirken ikili öğretim yapmak, izinsiz öğretmen çalıştırmak, öğrenci kayıtlarının düzgün tutulmaması ve öğrenci devamsızlıklarının kaydının yapılmaması gibi çeşitli usulsüzlüklerden dolayı da 6 olmak üzere 19 akşam lisesi tamamen kapatıldı.



Toplam 31 okula da 15, 30, 60 veya 90 gün üzerinden geçici kapatma cezası verildi. 5 akşam lisesine de yazılı olarak uyarı cezası verildi. Şu anda bu cezalar uygulanıyor, bir kısmı uygulandı, bir kısmının hala takvimi devam ediyor. Eğitim öğretim başladığı ve devam ettiği için bu manada da öğrenciler için tedbirler alındı.







