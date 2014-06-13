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Yaşam

İstanbul'da ulaşıma zam!

İstanbul'da yapılan ulaşım zammının ardından, İstanbulkart ile biniş ücreti 1.95 TL'den 2.15TL'ye çıkarıldı

13 Haziran 2014 00:18

İstanbul'da, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ulaşım ücretlerinde "yeni tarife" belirlendi. Buna göre 1,95 TL'lik ücrete zam yapılarak 2,15'e çıkarıldı. Ulaşıma yapılan zam 15 Haziran günü uygulanmaya başlayacak.

Haber 7'nin haberine göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen zam 14 Haziran 2014 Cumartesi günü saat: 00.00 itibariyle (Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece) uygulanmaya başlanacak. Yeni tarifeye göre:

İstanbulkart ilk biniş ücretleri;

Tam 1,95 TL’den 2,15 TL’ye,
Öğrenci 1,00 TL’den 1,10 TL’ye,
Sosyal Kart 1,35 TL’den 1,50 TL’ye

Aktarmalı biniş ücretleri;
Tam 1,25 TL’den 1,45 TL’ye,
Öğrenci 0,40 TL’den 0,45 TL’ye,
Sosyal Kart 0,75 TL’den 0,85 TL’ye yükseltilmiştir. Aktarmalar ise; kategorisine göre düzenlendi.

Aylık Mavi Kart

Tam 155 TL’den 170 TL’ye,                                                     Öğrenci 70 TL’den 77 TL’ye                                                         Sosyal Kart 90 TL’den 100 TL’ye yükseltildi.

Elektronik Bilet (Sınırlı Kullanımlı ) ve Jeton (Adalar hariç) kullanımında, jeton ücreti 3 TL’ den 4 TL’ye çıkarken, Tek Geçişlik, 2 Geçişlik ve 5 Geçişlik bilet ücretlerinde değişikliğe gidilmedi.  3 Geçişlik Bilet 9 TL’den 10 TL’ye ve 10 Geçişlik Bilet 28 TL’den 30 TL’ye yükseltildi. İskelelerde sabit turnikelerin veya deniz araçları üzerinde sabit validatörlerin bulunmaması halinde, bu sistemlerin hizmete alınmasına kadar, jeton ücreti ¨ 2 TL olarak uygulanacak.

Adalar (Şehir Hatları ve Özel Deniz Motorları); Jeton ücretinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Tam, Öğrenci ve Sosyal Kart’ta (İndirimli Gruplar) %10’luk bir artış oldu. İskelelerde sabit turnikelerin veya deniz araçları üzerinde sabit validatörlerin bulunmaması halinde, bu sistemlerin hizmete alınmasına kadar jeton ücreti 3 TL olarak uygulanacak.

Bunların yanı sıra, Şehir Hatları Vapurları, İDO Deniz Otobüsleri ve Feribotları, Özel Deniz Motorlarında 50 litre veya 30 kg üzeri yük ücrete tabi olacak. Metrobüslerde, mevcut Aktarma Almaz-Verir uygulamasının devam etmesine; aktarma uygulanan bilet türleriyle yapılan yolculuklarda; 2 saatlik aktarma süresinin devam etmesine; arabalı vapurların saat 06:00 – 24:00 arasında çalışmasına karar verildi.

 

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