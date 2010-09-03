-İSTANBUL'DA ULAŞIMA BAYRAM İNDİRİMİ İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ile İDO'nun şehir hatları vapurları Ramazan Bayramı süresince yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbullular'ın 9 Eylül Perşembe günü başlayacak Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi amacıyla bir dizi önlem alındı. İETT, arife ve bayram günlerinde artacak yolcu yoğunluğuna paralel olarak otobüs sefer sayısını artıracak ve hizmetlerin aksamaması, normal ve ek seferlerin düzenli olarak yapılması için gereken bütün tedbirleri alacak. Vatandaşlar, İETT ile ilgili sorunlarını ''212-245 07 20'' numaralı telefona iletebilecek. Ulaşım A.Ş, bayram tatili süresince tam kadro ve tam filo hizmet verecek. 3 gün boyunca metro, hafif metro ve tramvay seferleri öğleden önce seyrek, öğleden sonraları ise sıklaştırılarak gerçekleşecek. Tarifeli seferler dışında artan yolcu yoğunluğuna bağlı olarak ek seferler düzenleyecek olan Ulaşım A.Ş, bayram süresince güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutacak ve kontrolleri de sıklaştıracak. Vatandaşlar, her türlü sorun ve şikayetlerini ''444 00 88'' numaralı telefona ve ''www.istanbul-ulasim.com.tr'' adresine iletebilecek. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), bayram süresince artacak yoğunluğa paralel olarak vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacak. Her bayram olduğu gibi sefer sayılarını artırarak ve rezervasyon tarihlerini genişleterek vatandaşlara hizmet sunacak. Vatandaşlar, İDO ile ilgili şikayetlerini ''444 4 436'' numaralı telefona iletebilecek ve aynı numaradan rezervasyon yaptırabilecekleri gibi bilet satışını da gerçekleştirebilecek. Ayrıca, biletler Varan turizm acentelerinden de temin edilebilecek. İDO'nun ücret tarifesi ve sefer programı ''www.ido.com.tr'' adresinden görülebilecek. -TAM KAPASİTE SU- İSKİ, kente tam kapasiteyle su verecek. Olabilecek su arızası ve kanal tıkanmasıyla ilgili tedbirleri arttıracak olan İSKİ, nöbetçi ekip sayısını da artıracak. İstanbul genelinde su ve kanal tıkanmaları için ''Alo 185'' ve ''212-588 38 00/212-321 00 00'' numaralı telefonlara müracaat edilebilecek. İtfaiye ekipleri, 24 saat görev başında olacak.