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Yaşam

İstanbul’da ulaşım yine felç!

Sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor

01 Mart 2017 22:27

İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sis nedeniyle vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü seferleri yapılamazken vatandaşlar ulaşım için Marmaray ve tekneleri kullanmak zorunda kaldı.

Akşam iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular Marmaray'ı tercih edince dün akşamki gibi yine yoğunluk yaşandı.

Marmaray istasyonlarında oluşan kalabalık nedeniyle yolcular Marmaray istasyonuna aralıklarla alınıyor.

Deniz seferleri iptal

Beşiktaş İskelesinde Beşiktaş-Kadıköy ve Beşiktaş-Üskükar vapur seferleri iptal oldu.

Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek isteyen vatandaşlar vapur seferlerinin iptal olması nedeniyle Beşiktaş -Üsküdar arasında çalışan tekneleri tercih etmek zorunda kaldı.

Tekne iskelesinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

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