-İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İsmail Yüksel, özel halk otobüslerinin Kurban Bayramı süresince yüzde 50 indirimli tarife ile hizmet vereceğini bildirdi. Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin, Ramazan Bayramı'nda İETT otobüsü, metrobüs, şehir hattı vapuru, tramvay, metro ve tünel araçlarının yüzde 50 indirimli ücretle taşıma yapması kararı aldığını, bu kararın özel halk otobüslerinde de geçerli olması için talepte bulunduklarını ve bu taleplerinin de uygun görüldüğünü bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 indirimli taşıma kararının, İstanbul halkı arasında birlik, beraberlik, bütünlük ve dostluğu pekiştirmek anlamında, bayram coşkusuna katkı sağladığını ifade eden Yüksel, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Önümüzdeki Kurban Bayramı'na yönelik Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, belediyelere bağlı toplu taşıma araçlarında indirim uygulanması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne talepte bulunmuştuk. İstanbul'da toplu taşıma sisteminin önemli bir parçası olan özel halk otobüsleri Kurban Bayramı süresince yüzde 50 indirimli tarife ile hizmet verecek. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün oluru doğrultusunda elektronik bilet işlemlerini yürüten ilgili birime bildirilmek suretiyle özel halk otobüslerinin de bayram süresince yüzde 50 indirimli tarifeyle taşımacılık yapmaları sağlanacaktır.''