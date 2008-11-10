İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasını oy birliğiyle kabul etti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20 gün sürecek Kasım ayı toplantıları başladı. Toplantıda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 70. yılı dolayısıyla Meclis üyelerince bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. AKP Grup Başkan Vekili Hüseyin Evliyaoğlu, CHP Grup Başkanvekili Kemal Akar ve Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Hüseyin Avni Sipahi, toplantıda, 8-11 Aralık günleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı’nda İETT otobüsleri, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküler hattı ile İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) Şehir Hatları vapur ücretlerinin yüzde 50 indirimli olması konusunda ortak tekliflerini sundu. "Teklif karar" olarak oylanan öneri oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında ayrıca 21 komisyonun üyeliklerinin seçimi gerçekleştirildi. (aa)

