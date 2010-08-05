-İSTANBUL'DA UÇUŞLARA BULUT ENGELİ İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Türk Hava Yollarına (THY) ait iki yolcu ve bir kargo uçağı, İstanbul hava sahasında etkili olan elektrik yüklü bulutlar yüzünden başka meydanlara inmek zorunda kaldı. Alınan bilgiye göre, Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünün kentte sağanak yağış uyarısı yaptığı saatlerde, hava sahasında etkili olan elektrik yüklü ''kümülonimbus'' bulutları nedeniyle bazı uçak seferleri olumsuz etkilendi. Meteorolojik uyarının yapıldığı saatlerde İstanbul hava sahasına giren THY'nin TK 2123 sefer sayılı Ankara-İstanbul, TK 1846 sefer sayılı Atina-İstanbul yolcu uçakları, elektrik yüklü bulutlar nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Bu arada, Amsterdam-İstanbul seferini yapan THY'ye ait kargo uçağı da Çorlu Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.