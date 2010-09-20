-İSTANBUL'DA ''ÜCRETSİZ ULAŞIMA'' YOĞUN İLGİ İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılının açılması nedeniyle bugün ücretsiz olan toplu taşıma araçlarına İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin okulların açıldığı bugün trafikte yoğunluk yaşanmaması amacıyla toplu taşıma araçlarından ücret almaması, tramvay, metrobüs ve otobüs duraklarında aşırı yoğunluğa neden oldu. Ücretsiz hizmet veren Avcılar-Sögütlüçeşme Metrobüs Hattı'nın Çağlayan ile Zincirlikuyu arasındaki bölümünde yaklaşık 50 metrobüsün kuyruk oluşturduğu görüldü. Yeni eğitim ve öğretim yılında 3 bin 500 okulda yaklaşık 3 milyon öğrencinin eğitim ve öğretime başladığı İstanbul'da, bugün vatandaşlar 06.00-13.00 saatleri arasında İETT, İDO, şehir hatları, tramvay ve metrodan ücretsiz faydalandı. Bu arada köprü girişleri ile E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölümlerinde trafik sıkışıklığı yaşandı.