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Yaşam

İstanbul’da ücretsiz toplu taşıma süresi uzatıldı

Araçlar, çarşamba gününe kadar ücretsiz yolcu taşıyacak

08 Ağustos 2016 01:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan kararla 10 Ağustos Çarşamba gününe kadar toplu taşıma araçlarının 20.00-06.00 saatleri arasında ücretsiz yolcu taşımaya devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda, 10 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek olan demokrasi nöbetleri nedeniyle, İstanbul'daki toplu taşıma araçları (İETT Otobüsleri, Raylı Sistemler, Şehir Hatları, Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ ve Deniz Motorları) 20.00-06.00 saatleri arasında ücretsiz yolcu taşımaya devam edecek. Uygulama 11 Ağustos Perşembe sabah 06.00'da sona erecek. Toplu ulaşım, 20.00-06.00 saatleri dışında ücretli olacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki konuşmasında, "Bu akşam demokrasi nöbetine bir virgül koyuyoruz. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, çarşamba akşamı inşallah noktayı koyacağız" demişti.

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