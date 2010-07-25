-İSTANBUL'DA ÜÇLÜ GÖRÜŞME İSTANBUL (A.A) - 25.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Mutteki'nin İran'ın Viyana Grubunun geçen ay verdiği mektup ve sorularına cevap mahiyetindeki mektubunu yarın sabah ileteceğini bildirdiğini söyledi. Davutoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim ve İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ile üçlü görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Tahran'da 18 Mayısta anlaşma imzalanmasından sonra ilk kez bir araya gelindiğini belirten Davutoğlu, görüşmede son gelişmeleri gözden geçirdiklerini ifade etti. Görüşmede mutabık kaldıkları konuları basınla paylaşan Davutoğlu, İran'ın nükleer programı ile ilgili konuların çözümünün diplomasi yoluyla mümkün olduğunu belirterek, diplomatik kanalların sürekli açık kalması gerektiğini, Tahran Anlaşması'nın temel amacının da diplomasinin önünü açmak, çözüme zemin sağlamak olduğunu söyledi. Davutoğlu, ''İran Dışişleri Bakanı Mutteki, İran'ın, Viyana Grubunun geçtiğimiz ay verdiği mektuba ve sorulara cevap mahiyetindeki mektubunu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK), Sayın (UAEK Başkanı Yukiya) Amano'ya yarın sabah ileteceğini bildirdi'' diye konuştu. Davutoğlu, daha önce İran'ın UAEK'ye bir mektup yazdığını ve Tahran deklarasyonunun gereği olan teknik görüşmeleri yapmak üzere Viyana Grubu ile görüşmeye hazır olduğunu belirttiğini, bu mektuba Viyana Grubunun bir cevap yazdığını ve bu cevaba İran'ın yarın mukabelede bulunacağını kaydetti. Davutoğlu, ''Ümit ederiz ki gerek bu mektup, gerek bu mektupla birlikte başlayacak süreç, diplomatik kanalın daha güçlü işlemesine zemin hazırlayacaktır'' dedi. İran'ın, Türkiye ve Brezilya'nın bütün bu süreçte katkıda bulunmasını istediğini belirten Davutoğlu, ''Bizler ise böyle bir katkının ancak ve ancak bütün tarafların anlaşmasıyla mümkün olabileceğini, nihayetinde bu uranyum takası ve diğer görüşmelerde ilgili tarafların bu konuyu talep etmesi halinde, diplomatik çabalara Türkiye ve Brezilya'nın katkı sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ettik. Bu, Türkiye açısından da önemlidir. Bütün bu çabalar nihai anlaşmaya zemin hazırlayıcı çabalardır'' şeklinde konuştu. Konunun taraflarının, ''uranyum takası'' meselesinde İran ile Viyana Grubu, nihai çözümde ise İran ile P5+1 olduğunu belirten Davutoğlu, ''İran tarafı, P5+1'in temsilcisi olarak Sayın (AB Yüksek Temsilcisi Catherine) Ashton ile görüşmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Ramazan sonrası, muhtemelen Eylülün ikinci haftası gerçekleşmesi konusunda kararlılıklarını, hazır oluşlarını bir kez daha teyit etmişlerdir'' dedi. Böyle bir görüşmenin İstanbul'da gerçekleşmesi konusunda anlayış birliğinin söz konusu olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Biz Türkiye olarak her zamanki gibi herhangi bir diplomatik çözümün mekanı olarak ülkemizin seçilmesinden büyük bir memnuniyet duyarız ve bütün kolaylaştırıcı çalışmaları bu anlamda yaparız'' diye konuştu.