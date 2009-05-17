İstanbul'da üç şüpheli hasta daha

Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla farklı uçak seferleri ile Türkiye'ye giriş yapan ve termal kamerada ateşli oldukları tespit edilen 3 ayrı yolcunun tetkiklerinin devam ettiğini, sonuçlar çıktığında kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce H1N1 virüsü taşıdığı duyurulan yabancı uyruklu 2 kişinin halen gözlem altında bulunduğu, tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Bu hastaların genel durumlarının iyi olduğu, diğer aile fertlerinde gribe ait herhangi bir belirti olmadığı kaydedilen açıklamada, hastayla birlikte aynı uçakta seyahat eden ve kimlikleri tespit edilen yolcuların büyük çoğunluğuna ulaşıldığı bildirildi.



Bu kişilerin hiçbirinde grip belirtilerine rastlanmadığı, bulundukları şehirlerdeki il sağlık müdürlükleri tarafından günlük olarak izlemlerinin yapıldığı ve koruyucu ilaçların verildiği ifade edildi.



Verdiği adreste bulunamayan ve adres bilgilerinde eksiklikler bulunan birkaç yolcuya da ulaşma çalışmasının halen devam ettiği belirtilen açıklamada, bu konuda ilgili ülkelerin Türkiye konsolosluklarından da bilgi talep edildiği kaydedildi.



Açıklamada, 14 Mayıs 2009 günü yerel saatle 09.50'de Amsterdam'dan hareket eden KLM Havayollarına ait "KL1613" sefer sayılı uçakla İstanbul'a gelen yolculardan henüz kendilerine ulaşılamayanların bulundukları yerden 112 ücretsiz telefon hattını arayarak "Ben domuz gripli hastayla aynı uçakla yolculuk yapan kişiyim" şeklinde kendilerini tanıtmaları ve sağlık ekiplerinin kendilerine ulaşmalarını sağlamalarının önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada,

"Bunun dışında bugün tarihi itibarıyla farklı uçak seferleri ile ülkemize giriş yapan ve termal kamerada ateşli oldukları tespit edilen 3 ayrı yolcunun da tetkikleri devam etmekte olup, sonuçlar çıktığında kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün bugün sabah itibarıyla, 39 ülkede 8 bin 480 H1N1 gribi vakası olduğunu bildirdiği ifade edilen açıklamada, Bakanlık tarafından daha önce yapılan uyarı ve kişisel korunma konusundaki tavsiyelere uyulması istendi.



‘Termal kameraların bekletildiği iddiaları doğru değil’



Bakanlıktan ayrıca, bazı medya organlarında yer alan "23 termal kamera, bürokratik işlemler nedeniyle gümrüklerden çekilemiyor" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, haberlerde yer alan kameraların, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından teslim alındığı belirtilerek, termal kameraların gümrüklerde bekletildiği iddialarının doğru olmadığı bildirildi.



(AA)

