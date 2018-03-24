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Yaşam

İstanbul'da üç ilçede su kesintisi

İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü ve Pendik ilçelerinde su kesintisi yaşanacak

24 Mart 2018 21:41

İstanbul’un Esenyurt, Beylikdüzü ve Pendik ilçelerinde 26 ve 27 Mart’ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 26 Mart Pazartesi günü saat 10.00 ile 27 Mart Salı günü saat 06.00 arasında, 20 saat süreyle Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinin bazı bölgelerine su verilemeyecek.

Kesintiden, Esenyurt ilçesinde Cumhuriyet, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Reis, Gökevler, Atatürk, Hürriyet, İstiklal, Şehitler, Akçaburgaz, Battalgazi, Osmangazi ve Namık Kemal mahalleleri, Beylikdüzü ilçesinde de Adnan Kahveci, Barış, Cumhuriyet ve Büyükşehir mahallelerinin tamamı ile Kavaklı, Dereağzı ve Yakuplu mahalleleri etkilenecek.

Pendik ilçesinde 26 Mart Pazartesi günü saat 22.00 ile 27 Mart Salı günü saat 10.00 arasında, 12 saat süreyle kesinti yapılacak.

Kesintiden Kaynarca, Doğu, Bahçelievler, Batı, Yenimahalle, Yeşilbağlar ve Sapanbağları mahalleleri etkilenecek.

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EsenyurtBeylikdüzüPendiksu kesintisiistanbul

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