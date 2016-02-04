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İstanbul'da üç günde üç silahlı saldırı

Sultançiftliği'de de bir kahvehaneye silahla ateş açıldı; saldırıda 2 kişi yaralandı

04 Şubat 2016 11:00

İstanbul, 3 günde 3. saldırı şokunu yaşadı. Pazartesi gecesi Küçükçekmece’de, Salı gecesi de Eyüp’te yaşanan silahlı saldırı ardından dün gece de Sultançiftliği'nde bir kahvehaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın terör saldırısı olmadığı, mahalledeki gençler arasındaki husumetten kaynaklandığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, olay saat 23.45 sıralarında, Sultançiftliği Ordu Caddesi, 193. Sokak’ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla açtığı ateş sonucu kahvehanede bulunan 1 kişi başından, 1 kişi de bacağından yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, başından vurulan kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kahvehanenin camlarında mermi deliği olduğu görüldü.

Polis yetkilileri, olayın terör saldırısı olmadığını, mahalledeki gençler arasındaki husumetten kaynaklandığını belirttiler. Polislerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

 

3 günde 3. saldırı

 

Öte yandan, bu saldırı pazartesi ve salı günkü saldırıları akıllara getirdi. Pazartesi günü Küçükçekmece'de bulunan Kanarya Mahallesi'nde yüzleri maskeli iki kişi kahvehaneyi taramış ve 2 kişi ölürken, 5 kişi de yaralanmıştı.

Salı gecesi ise Eyüp Yeşilpınar’da Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Derneği’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 1 kişi ölürken, biri ağır 3 kişi de yaralanmıştı.

 

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