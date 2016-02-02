Küçükçekmece'de kahveyi tarayan saldırganlara yönelik operasyon başlatıldı

Küçükçekmece Kanarya Mahalles'inde 2 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı kıraathanenin taranmasının ardından terörle mücadele ve özel harekat polisleri helikopter destekli operasyon gerçekleştirdi.

Radikal'in haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat, çevik kuvvet ve polis helikopterinin desteğiyle birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler özel harekat polislerinin öncülüğünde belirlenen adreslere girdi. Operasyon kapsamında gözaltıların olduğu öğrenildi

Ne oldu?

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir kahvehaneye yüzleri maskeli 2 kişi tarafından dün gece saatlerinde ateş açıldı. Olayda 2 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı. Olay saat 22.00 sıralarında Tavuskuşu Caddesi üzerinde bulunan Ufuk Kıraathanesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi, kalaşnikof marka otomatik silah ve tabancayla kahvehaneye ateş açtı. Olayda ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kıraathane ve çevresinde delil toplarken, saldırganların yakalanması için bölgede aramalara başladı.

“Kenara çekil diye bağırdılar, sonra taradılar..."

Kahvehanenin camlarında mermi izlerine rastlanırken, bir görgü tanığı, "Biri beyaz maskeli, beyaz şapkalı, biri siyah, başladılar taramaya. Taradılar. Ufuk da 'Yatın' dedi, kahvehanenin sahibi, ondan sonra çekip gittiler. Bana 'Kenara çekil' diye bağırdılar. Ondan sonra taradılar kahvehaneyi" diye konuştu.

Emniyet müdürü olay yerine geldi

Bu arada, Halkalı'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırılan Recep Durgut (51) ile başka bir hastanede tedavi gören Serdar Cebeci (37) yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 5 kişinin tedavileri ise devam ediyor. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından saat 23.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da bilgi almak için Kanarya Polis Merkezi'ne geldi. Çalışkan yaklaşık 2 saat burada kaldıktan sonra açıklama yapmadan polis merkezinden ayrıldı.