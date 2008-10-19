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Yaşam

İstanbul'da üç araç kundaklandı!

Pendik'te, 3 otomobil atılan molotofkokteyli ile yakıldı. Araç sahipleri tarafından kova ve bidonlarla taşınan suyla söndürülen yangının molotofkokteyli sonucu çıktığ&

19 Ekim 2008 03:00

Pendik'te, 3 otomobil atılan molotofkokteyli ile yakıldı. Araç sahipleri tarafından kova ve bidonlarla taşınan suyla söndürülen yangının kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından atılan molotofkokteyli sonucu çıktığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Altkaynarca Mahallesi, Aydınlı Caddesi Kalender sokak içinde yan yana park edilmiş olan Musa Kılıç'a ait 34 EB 7935 plakalı İrfan Pertekli'nin 34 VP 5643 plakalı ve Ercan Bayındır'ın 34 BP 1483 plakalı otomobillere molotofkokteyli atıldı.
2 kişi tarafından altına atılan molotofkokteyli nedeniyle otomobillerin motor bölümlerinde alevli yangın meydana geldi. Otomobil sahipleri ve mahalleli tarafından kova ve bidonlarla taşınan suyla yangın söndürülmeye çalışıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürüldü. Yaklaşık 1 haftadır sokak içindeki aydınlatma lambalarının yanmadığını belirten görgü tanıklarıTEDAŞ'a defalarca şikayette bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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