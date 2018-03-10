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Yaşam

İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da gece başlayan sis, etkisini sürdürmeye devam ediyor

10 Mart 2018 20:41

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle boğazdaki tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul'da gece başlayan sis, etkisini sürdürmeye devam ediyor. 

Özellikle İstanbul Boğazı'nda  yoğunlaşan sis ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları, İstanbul Boğazı'ndaki tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 

Görüş mesafesinin kısalmasına neden olan sis nedeniyle sürücüler D-100 ve TEM'de de sis lambalarını yakarak yavaş ilerledi.

Sis İstanbul Boğazı, Zeytinburnu'ndaki tarihi surlar ve çevresinde zaman zaman yoğunlaştı.

Hava ulaşımı da etkilendi

Sisten hava ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı. 

Akşam da görülebilir

Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde etkisi azalan sisin gece saatlerinde yeniden görülebileceğini ifade etti.

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