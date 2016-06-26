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İstanbul’da transfobik saldırı; trans kadınlar merdivenlerden itildi!

Saldırıya uğrayan kadınlar, hastaneye kaldırıldı

26 Haziran 2016 01:59

Hevi LGBTİ derneği, İstanbul’da çoğunlukla lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, interseks (LGBTİ) bireylerin gittiği bir barda trans kadınlara yönelik şiddet uygulandığını duyurdu. 

Taksim’de bulunan Chaplin isimli barda, görgü tanıklarının anlattıklarına göre trans kadınlar darp edildi ve kafenin merdivenlerinden aşağı itildi. Yolda sürüklenen kadınlar, ambulansın gelmesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

 

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