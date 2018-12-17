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Yaşam

İstanbul'da tramvay yayaya çarptı

Merter'de tramvayın çarptığı kişi yaralandı

17 Aralık 2018 22:27

İstanbul Merter'de Bağcılar - Kabataş seferini yapan tramvayraylardan geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar-Kabataş  tramvay hattının Merter mevkisinde, raylardan geçmeye çalışan 40 yaşındaki bir kişiye, tramvay çarptı. Kazada yaralanan kişiye, güvenlik görevlilerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle, tramvay seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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