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Yaşam

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 6

Bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul trafiği rahatladı

03 Temmuz 2016 14:10

9 günlük bayram tatili nedeniyle cuma gününden yola çıkan tatilciler yollarda oluşan uzun kuyruklar nedeniyle trafik çilesi yaşarken, İstanbul'da trafik yoğunluğu sadece yüzde 6. Sosyal medya, İstanbul trafiğinin yüzde 6'ya düşmesine sevinirken, tatilcilere "Böyle iyi, lütfen geri dönmeyin" mesajı gönderdi.

9 günlük bayram tatili nedeniyle yollarda uzun kuyruklar oluşurken, İstanbul'da ender görünen zamanlardan biri yaşanıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, trafik yoğunluğunun yüzde 6 olduğu İstanbul'da yollar bomboş ancak, tatilciler trafik çilesi çekiyor.

 

 

TEM'de tır yandı

 

Bolu TEM otoyolunda salça yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Yangın nedeniyle kapatılan TEM otoyolunda 15 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluşurken tatilciler otoyol kenarlarında uyudu. Yangın saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolunun Çaydurt mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen ZIM-211 plakalı salça yüklü TIR, dorse kısmından alev aldı. Alevler TIR'ı sararken, ulaşım bir anda durdu. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1 saat süren çalışma sonrası alevleri kontrol altına aldı. TIR'da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

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