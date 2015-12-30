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İstanbul'da yüzde 80'e çıkan trafik yoğunluğuna kar uyarısı

Kar yağışı sebebiyle sürücüler uyarılıyor

30 Aralık 2015 20:25

İBB Trafik Kontrol Merkezi'nin verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Düne rağmen yoğunluk azalmış olsa da kar yağışı sebebiyle sürücüler uyarılıyor

Hürriyet'in haberine göre İstanbul dün akşamki kâbus gibi trafiğin ardından nispeten daha sakin bir akşam geçiriyor. İBB Trafik Kontrol Merkezi’nin verilerine göre kent genelinde trafik doluluk oranı saat 18:00 sularında yüzde 80 olarak ölçüldü. Dün aynı saatlerde bu oran yüzde 90’dı.

Öte yandan Yandex Trafik Durumu ise İstanbul’daki trafik yoğunluğunu dün 10 üzerinden 9 olarak gösteriyordu. Bugün ise yoğunluk 10 üzerinden 8 olarak ölçüldü.

Gün boyunca İstanbul’da ara ara yağan kar nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

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