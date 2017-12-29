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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Cuma trafiğine yağmur ve yılbaşı tatilinin de eklenmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

29 Aralık 2017 21:13

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
Cuma trafiğine yağmur ve yılbaşı tatilinin de eklenmesiyle İstanbul\'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 79\'a ulaştı. Yoğunluğun her geçen dakika arttığı görülüyor. 
Trafik; TEM Edirne istikameti İstoç Mevkii ile Hasdal Kavşağı-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası, D- 100 Merter-Şirinevler arası ile Okmeydanı 15 Temmuz Köprüsü arası, Sahil Yolu Samatya Avrasya Tüneli arası oldukça yoğun seyrediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Bağcılar\'da TEM ve D-100\'den yoğunluk
 

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