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Yaşam

İstanbul'da trafik nerelerde kilitlendi?

Zincirlikuyu metrobüs duraklarının sakin olduğu göze çarptı

19 Eylül 2016 11:59

İstanbul'da bu sabah 16 bin okul servisi bu sabah okulların açılmasıyla yollara düştü. Toplamda 55 bin servis aracıyla kentteki yoğunluk yeniden arttı.

Yaz tatili sonrası okulların başlamasıyla birlikte öğrenci servisleri yollara çıktı. İstanbul trafiği güne yoğunlukla uyandı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin yanı sıra Şirinevler E-5 de yoğunluğun yaşandığı trafik noktaları arasında yer alırdı. Öte yandan İBB trafik programında da genel yoğunluğun ise yüzde 49’a ulaştığı görüldü.

Mecidiyeköy'e kadar yoğunluk var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik, Mecidiyeköy’e kadar E-5 karayolu üzerinde araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüslerin ücretsiz olmasına rağmen fazla yoğun olmadığı görüldü. Sabah saat 07.00 sıralarında Zincirlikuyu metrobüs duraklarının sakin olduğu göze çarparken, E-5 karayolunu kullanan araçlar ise trafikte kuyruk oluşturdu.

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