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Yaşam

İstanbul'da trafik kazası; yaralılar var

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

12 Kasım 2017 07:13

İstanbul Avcılar'da gece saat 02.05 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, üst geçitin ayaklarına çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

Kaza; Avcılar D-100 Karayolu, Üniversite Mahallesi, Esenyurt istikametindeki üniversite kavşağında saat 02:05 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TF 9654 plakalı aracı kullanan Murat Çakır, beraberindeki iki arkadaşı ile Küçükçekmece'den Esenyurt istikametine doğru seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek Avcılar Firuzköy ayrımında bulunan üst geçitin ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Murat Çakır, Elvan Çağlar ve Rıdvan Çilingiroğlu araç içinde sıkışarak yaralandı. 

Kaza mahali yakınlarında müşteri beklemek üzere duraklama yapan ticari taksi sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıların taşındığı ambulanslar çevre hastanelere hareket etti. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde yol güvenliği önlemi aldı. 

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

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