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Yaşam

İstanbul'da trafik kazası can aldı

16 Mayıs 2009 12:25

Bakırköy ve Beşiktaş'ta meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Sahil Yolu'ndan Yeşilköy yönüne giden Hasan Yıldız (32) yönetimindeki 34 DOJ 01 plakalı otomobil, Hava Harp Okulu sapağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan araçtaki Şendoğan Kaya (30), olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Yıldız ise, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beşiktaş'taki kazada da, Muallim Naci Caddesi'nden Arnavutköy yönüne giden Şaban Kökçü'nün (27) kullandığı 34 FD 342 plakalı motosiklet, Fikret Şentürk'ün, Kuruçeşme Trafik Vakfı Otoparkı'na çekmeye çalıştığı 34 MIS 03 plakalı otomobile sağ arka tarafından çarptı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki Kökçü ve Emre Genç (20) yaralandı. Yaralılar Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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