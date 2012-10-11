İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü polis memuru hayatını kaybederken, motosiklette bulunan kadın ise ağır yaralandı.

Zeytinburnu, Sahil Kennedy Caddesi'nden Fatih istikametine 34 JG 2622 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan Trafik Şube Müdürlüğü A Bölge 'Şahin' ekiplerinde görevli polis memuru Kubilay Mete (24) Kazlıçeşme Parkı önüne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre savrulan Mete, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralan, motosiklette bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadın ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kubilay Mete'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada, kazayı duyarak olay yerine gelen Mete'nin meslektaşları gözyaşı döktü.