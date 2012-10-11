T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü

Kazanın oluş nedeniyle ilgili MOBESE görüntüleri incelemeye alındı

11 Ekim 2012 12:34

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü polis memuru hayatını kaybederken, motosiklette bulunan kadın ise ağır yaralandı.

Zeytinburnu, Sahil Kennedy Caddesi'nden Fatih istikametine 34 JG 2622 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan Trafik Şube Müdürlüğü A Bölge 'Şahin' ekiplerinde görevli polis memuru Kubilay Mete (24) Kazlıçeşme Parkı önüne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre savrulan Mete, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralan, motosiklette bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadın ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kubilay Mete'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada, kazayı duyarak olay yerine gelen Mete'nin meslektaşları gözyaşı döktü.

ETİKETLER

istanbultrafikkazamotosiklet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24