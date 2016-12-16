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Yaşam

İstanbul'da trafik felç!

Akşam bastıran kar, İstanbul trafiğini de olumsuz etkiledi

16 Aralık 2016 21:47

İstanbul'da bir çok ilçede beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışıyla birlikte İstanbul'daki trafik yoğunluğu da yüzde 80 seviyelerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinin sabah veakşam saatlerinde kar yağışlı olacağını açıklamıştı. Bugün ara ara etkisini gösteren yağışlar, akşam saatlerinde kent geneline yayıldı. Kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.

Akşam bastıran kar, İstanbul trafiğini de olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluğu, şu saatlerde yüzde 81 seviyesinde bulunuyor.

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